Вор из Саранска потерял смартфон, украденный у собутыльника

Полиция Саранска раскрыла дело о краже мобильного телефона у 42-летнего местного жителя. Как удалось установить, вором оказался безработный 33-летний гражданин.

В пресс-службе МВД по РМ сообщили, что подозреваемый вместе со своими приятелями распивал спиртное. Компания пригласила присоединиться к застолью потерпевшего, который просто проходил мимо. Во время посиделки подозреваемый попросил у нового собутыльника телефон, чтобы зайти в Интернет, на что получил отказ. Тогда злоумышленник силой отнял гаджет. Через некоторое время смартфон был им утерян.

Задержанный свою вину отрицать не стал. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Источник: 13.мвд.рф