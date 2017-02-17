В Мордовии пойманы два парня, распространявшие "синтетику"

В Мордовии задержаны два молодых наркодилера, 25 и 27 лет, которые распространяли "синтетику". Оба молодых человека являются безработными, а потому добывали средства незаконным путем.

Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, преступники "работали" при помощи так называемых "закладок". После задержания у злоумышленников изъято приготовленное к продаже зелье весом 29 грамм. В настоящее время оба парня арестованы, против них возбуждено дело.

Как сообщалось ранее, в Мордовии продолжается активная борьба с наркотиками. В саранском микрорайоне Светотехстрой задержаны очередные два наркомана.

При личном досмотре у местных жителей были найдены наркотические вещества растительного происхождения.

Источник: 13.мвд.рф