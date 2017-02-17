Выставка работ ветеранов "Мир моих увлечений" откроется в Саранске 21 февраля

Во Дворце культуры в Саранске будет организована выставка работ декоративно–прикладного искусства ветеранов "Мир моих увлечений". Ее открытие намечено на 21 февраля, начало праздничной церемонии – в 11:00.

В этом году выставка будет приурочена к двум праздникам: 23 февраля и 8 марта. По словам организаторов, все пришедшие на выставку увидят широчайший ассортимент рукотворных изделий: декоративные панно, иконы, шитые бисером, вышивку гладью и крестом, вязание и другое.

Выставка "Мир моих увлечений" будет работать до 20 марта.

Как сообщалось ранее, ежегодный фестиваль "Играй, гармонь!" в 2017 году вновь соберет исполнителей самых разных возрастов. В субботу, 18 февраля, в Доме культуры "Луч" в Саранске состоится выступление лучших гармонистов.

Источник: izvmor.ru