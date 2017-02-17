На карту "убитых дорог" Мордовии нанесли пригород Саранска

Жители Мордовии добавили на карту "убитых дорог" региона новое местоположение - улица Полевая в деревне Ивановка, что под Саранском. Состояние улицы, как отмечают граждан, совсем плачевное.

В частности, двигаться по ней можно лишь на первой передаче, да и то с притормаживанием. Жители улицы постоянно ремонтируют ямы битым кирпичом. Очень сильно страдают подвески автомобилей.

Отметим, что построена дорога была около 20 лет назад. Уже несколько лет она находится на балансе города, однако никакого ремонта здесь не проводилось.

Как сообщалось ранее, далеко не все автолюбители Саранска, выезжая на дороги города, готовы пропускать в случае необходимости "скорую помощь". К таким выводам пришли госавтоинспекторы и врачи "скорой помощи" в результате проведенной проверки в столице Мордовии.

Источник: izvmor.ru