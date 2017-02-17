Жительница Мордовии выиграла суд у ИП, который сделал для нее некачественную кухню

Жительница Мордовии получит более 220 тысяч рублей по решению суда за некачественную мебель. Такое решение принял Рузаевский районный суд.

Как сообщает пресс-служба суда, пострадавшая заказала новую кухню у одного из ИП. Чтобы расплатиться за мебель, женщине даже пришлось взять кредит. Когда готовый заказ привезли потерпевшей, она заметила, что шкафы и дверцы оказались совсем другого размера, нежели необходимые ей. Женщина вернула кухню на доработку.

Через два месяца ей вновь привезли кухню, которая была не того цвета, который выбирала заказчица. Женщина написала претензию об устранении недостатков, но ей было отказано. После этого она обратилась в суд, который в итоге вынес решение в ее пользу. Теперь договор купли-продажи должен быть расторгнут, а ИП обязан возместить стоимость кухонного гарнитура – 140 тыс. рублей, неустойку в размере 85 400 рублей, компенсацию морального вреда в размере 3 тыс. рублей и штраф в размере 114 200 рублей.

Источник: ruzaevsky.mor.sudrf.ru