"Мордовия" всухую обыграла "Алтай" в первом матче

Хоккеисты "Мордовии" победили "Алтай" в первом матче очередного тура Первенства ВХЛ. Встреча прошла в Барнауле и завершилась со счетом 3:0 в пользу саранской команды.

Гости забросили по одной шайбе в каждом периоде, сохранив свои ворота в неприкосновенности. Голы на свой счет записали Медведев, Петраков и Саразов. Две голевые передачи на свой счет записал Исмайлов. Голкипер "Мордовии" Никита Скатов впервые в сезоне отстоял матч "на ноль".

"Алтай" – "Мордовия" - 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Шайбы:

0:1 – Медведев (Дубинин, Швейкин) (09:40)

0:2 – Петраков (Исмайлов) (39:28)

0:3 – Саразов (Исмайлов, Блохин) (52:12).