Экс-голкипер "Мордовии" продолжит карьеру в "Сочи"

Бывший голкипер "Мордовии" Игорь Кот продолжит карьеру в ФК "Сочи", сообщает официальный сайт клуба. Детали соглашения с 36-летним стражем ворот не разглашаются.

В составе саранской команды Кот особо отличиться не успел – он провел всего 2 матча, в которых пропустил 2 гола. А пик его карьеры пришелся на период выступления за "Урал" из Екатеринбурга. В триумфальном для "Урала" сезоне 2012/13 Кот сыграл 20 матчей, в 15 из которых оставил свои ворота в неприкосновенности. Это позволило ему стать лучшим голкипером ФНЛ и попутно завоевать с командой путевку в элитный дивизион.

Как сообщалось ранее, бывший главный тренер "Мордовии" Андрей Гордеев, который ныне возглавляет "СКА-Хабаровск", не прочь переманить под свое крыло полузащитника Руслана Мухаметшина, с которым они вместе работали в Саранске.

Источник: ФК "Сочи"