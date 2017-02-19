В Саранске ожидают значительного повышения стоимости цветов к 8 марта

Флористы Саранска прогнозируют, что к 8 марта цены на цветы стремительно поползут вверх. Впрочем, данная тенденция наблюдается уже сейчас в связи с тем, что начали расти закупочные цены. 7 марта стоимость цветов в розничной торговле скакнет очень существенно, а в сам Международный женский день вырастет еще больше.

"Дороже всего будут красные розы: около 200 рублей за штуку. Для сравнения, сейчас розы в Саранске продаются по цене от 80 до 140 рублей. Около 200 рублей (за цветок) будут стоить обычные хризантемы (сейчас их цена 140 рублей), кустовые хризантемы подорожают до 120-140 рублей (сейчас они стоят 100), тюльпаны - до 80 рублей (сейчас их продают по 60-70)", - рассказали в одном из цветочных магазинов.

Высокие цены на цветы продержатся и 9 марта, а вот 10-го обычно происходит уценка товара.

Источник: izvmor.ru