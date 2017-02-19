Мордовские биатлонисты привезли медаль с всероссийского турнира в Псковской области

В городе Острове (Псковская область) завершились всероссийские соревнования по биатлону. Весьма удачно на них выступили спортсмены из Мордовии.

Как сообщили в пресс-службе СШОР по РМ, Евгений Гурьянов финишировал вторым в спринте. Василий Лафуткин занял 6-е место в индивидуальной гонке, выполнив норматив мастера спорта.

Как сообщалось ранее, мордовские тяжелоатлеты завоевали два "золота" на первенстве России в Зеленодольске.

Победу среди девушек одержала жительница Теньгушевского района Евгения Гусева. Выступая в весовой категории до 63 килограмм, она набрала в сумме двоеборья 183 килограмма, при этом выполнив норматив мастера спорта.

Источник: СШОР по РМ