Жители Мордовии стали жертвами страхового афериста из Пензенской области

В Пензенской области задержали начальника отдела страховой компании, которого обвиняют в аферах с ОСАГО. Сотрудники МВД установили, что подозреваемый оформлял полисы и выдавал на руки бланки, вносил сведения в базу данных, однако деньги, полученные у клиентов, клал себе в карман.

Таким образом, с апреля 2015 года по сентябрь 2016 мошенник реализовал 200 полисов ОСАГО на сумму около 2 млн рублей, фактически обокрав своего работодателя. Жертвами афериста стали как жители Пензенской области, так и гости из Мордовии, Саратовской и Московской областей.

В настоящее время аферист находится под подпиской о невыезде. На его имущество, стоимость которого составляет около 3 миллионов рублей, наложен арест.

Источник: МВД Пензенской области