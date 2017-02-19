В Мордовии двое парней украли у пожилой женщины 100 кг ячменя, чтобы заработать на алкоголь

В Атяшевском районе Мордовии раскрыта кража ячменя из сарая местной жительницы. По подозрению в совершении преступления задержаны двое парней, 20 и 22 лет, оба безработные.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, преступники приехали на мотоцикле из соседнего села в гости к своему дяде. В течение двух дней приезд отмечали алкоголем, пока у гостей не закончились деньги. Однако приезжие не растерялись и решили поправить свое финансовое положение, обокрав пожилую женщину, проживавшую по соседству.

Молодые люди сорвали замок и присвоили себе два мешка зерна, которые перетащили в дом к дяде. В общей сложности они украли около 100 кг зерна. После этого они погрузили добычу на мотоцикл и вскоре продали ее за 300 рублей жителю этого же села, рассказав сказку о том, что товар привезли из собственного дома. На вырученные деньги воры купили алкоголь.

Источник: 13.мвд.рф