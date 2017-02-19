Установлена основная причина разводов в Мордовии

Исследователи из Мордовии попытались выяснить основную причину разводов в республике. Как удалось установить специалистам ГКУ РМ "Научный центр социально-экономического мониторинга", чаще всего семейные пары в РМ распадаются из-за несовместимости характеров. Среди всех опрошенных 34% людей назвали именно эту причину.

На втором месте находится злоупотребления алкоголем одного из супругов – эту причину развода назвали 22% респондентов. Замыкают тройку супружеские измены (20%). Также весьма часто люди расходятся из-за отсутствия взаимопонимания и поддержки (18%).

Кроме того, 14,8% жителей Мордовии нашли новую любовь, из-за чего оставили своего старого партнера, а 14,3% людей разошлись из-за материальных трудностей.