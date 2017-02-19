В зоопарке Саранска на День Святого Валентина родились львята

Знаменательное событие произошло в зоопарке Саранска в День влюбленных 14 февраля – здесь родились львята. Сотрудники зоопарка считают, что на свет появились 3 или 4 малыша. Точное количество назвать пока сложно, так как львица не показывает свое потомство.

Как рассказал директор зоопарка Павел Кшняйкин, это не первый помет пары хищников. До этого львица приносила также по несколько малышей, а однажды родились сразу 5 львят.

Напомним, в январе 2017 года в Саранском зоопарке состоялось "медвежье" пополнение. У медведицы Маши появились на свет детеныши. К середине февраля медведица вышла из спячки и теперь охраняет свое потомство.

Источник: izvmor.ru