В Мордовии количество заключаемых браков упало более чем на 1000

В 2016 году в Мордовии было заключено 4265 браков. По сравнению с 2015 годом показатель упал более чем на 1000. В 2015 году услышать марш Мендельсона в свою честь предпочли более 5300 пар, сообщили в республиканском ЗАГСе. Рекорд последних лет принадлежит 2011 году, когда было сыграно 6400 свадеб.

Специалисты говорят, что уменьшение количества браков связано, в первую очередь, с малочисленным поколением 1990-х годов. Кроме того, некоторые пары, проживая вместе, просто откладывают официальную регистрацию брака.

В 2016 году в Мордовии уменьшилось не только количество бракосочетаний, но и количество разводов. Так, разорвать отношения в прошлом году решились 2659 пар.