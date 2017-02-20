"Мордовия" обыграла "Тюмень" и вышла в полуфинал Кубка ФНЛ

Саранская "Мордовия" пробилась в полуфинал Кубка ФНЛ, который продолжается на Кипре. В заключительном матче группового этапа подопечные Марата Мустафина минимально обыграли "Тюмень" – 1:0.

Единственный гол на 83-й минуте забил Иван Лукьянов. Отметим, что с 61-й минуты "Тюмень" играла в меньшинстве.

Таким образом, на групповом этапе турнира "Мордовия" одержала две победы при одном поражении, разница мячей – 2:3. За выход в финал турнира саранская команда сыграет с воронежским "Факелом".

"Мордовия" – "Тюмень" - 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 Лукьянов (83).

"Мордовия": Калюжный, Молодцов (Навлётов, 81), Осипов, Багаев, Лебедев (В. Сысуев, 67), Сабитов (Амбарцумян, 46), Захарченко, Кренделев, Деобальд (Чалов, 21), Петров (Дегтярев, 46), Лукьянов.

Предупреждения: Сабитов, 2, Молодцов, 80 - Шабаев, 33.

Удаление: Шабаев, 61.