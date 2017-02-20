Мустафин: В таких матчах, как с "Тюменью", игра идет до гола

И.о. главного тренера "Мордовии" Марат Мустафин прокомментировал победу над "Тюменью" в заключительном матче группового этапа Кубка ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу саранской команды, что позволило ей выйти в полуфинал турнира.

"Игра получилась боевая. Было много единоборств, борьбы. В таких матчах игра идет до гола. Радует, что этот гол забили мы.

Специально к играм Кубка ФНЛ мы не готовились. Все тренировки проводили согласно плану.

Матчи турнира дают много информации о соперниках по ФНЛ, они очень полезны. Здорово, что есть такой турнир. "Мордовия" с удовольствием участвует в нем", - сказал Мустафин.

За выход в финал турнира саранская команда сыграет с воронежским "Факелом".

Источник: fc-mordovia.ru