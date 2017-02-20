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Мустафин: В таких матчах, как с "Тюменью", игра идет до гола

Мустафин: В таких матчах, как с "Тюменью", игра идет до гола

И.о. главного тренера "Мордовии" Марат Мустафин прокомментировал победу над "Тюменью" в заключительном матче группового этапа Кубка ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу саранской команды, что позволило ей выйти в полуфинал турнира. 

"Игра получилась боевая. Было много единоборств, борьбы. В таких матчах игра идет до гола. Радует, что этот гол забили мы. 

Специально к играм Кубка ФНЛ мы не готовились. Все тренировки проводили согласно плану. 

Матчи турнира дают много информации о соперниках по ФНЛ, они очень полезны. Здорово, что есть такой турнир. "Мордовия" с удовольствием участвует в нем", - сказал Мустафин. 

За выход в финал турнира саранская команда сыграет с воронежским "Факелом".


Источник: fc-mordovia.ru