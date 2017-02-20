"Мордовия" забросила 7 шайб "Алтаю" во втором матче

Хоккеисты "Мордовии" разгромили "Алтай" во втором матче очередного тура Первенства ВХЛ. Встреча состоялась в Барнауле и завершилась со счетом 7:0 в пользу гостей.

"Мордовия" вышла вперед уже на 14-й секунде встречи после гола Медведева. Эта шайба так и осталась единственной в первом периоде. Во второй 20-минутке голы Абозина и Исмайлова сделали перевес гостей весьма солидным – 3:0. В заключительном периоде "Мордовия" довела счет до разгромного, забив еще 4 гола.

Напомним, что в первом матче "Мордовия" победила "Алтай" также всухую - 3:0.

"Алтай" – "Мордовия" - 0:7 (0:1, 0:2, 0:4)

Шайбы:

0:1 – Медведев (Дубинин, Швейкин) (00:14)

0:2 – Абозин (Акимов) (21:42)

0:3 – Исмайлов (Колычев) (22:54)

0:4 – Колычев (Исмайлов, Саразов) (43:37)

0:5 – Колычев (47:16) (больш.)

0:6 – Исмайлов (Петраков, Саразов) (51:12)

0:7 – Закурин (Абозин, Акимов) (57:18).