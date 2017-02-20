Воробьев: Счет 7:0 меня мало волнует

Главный тренер "Мордовии" Юрий Воробьев подвел итоги двух матчей с "Алтаем" в Первенстве ВХЛ. Встречи прошли в Барнауле и завершились двумя сухими победами команды из Саранска – 3:0 и 7:0.

"Сложно комментировать такие игры. Пять периодов – три вчерашних и два сегодняшних - шла довольно-таки равная игра. Если бы команда хозяев реализовала два момента в первой игре, когда мы оборонялись втроем, не могу сказать, какой был бы счет вчерашней игры. Счет 7:0 меня мало волнует. Понятно, что в третьем периоде счет был уже 3:0, мы обострили ситуацию, а у соперника закончились эмоции, силенок не хватило. Так что отдаю должное команде хозяев, если бы они забили вчера при игре в большинстве, то счет мог бы быть другим.

По ходу сезона "Мордовия" добавляет? Хотелось бы, чтобы так было, пока это "вилами по воде писано". Надеемся, работаем в этом плане. Плей-офф покажет", - приводит слова Воробьева пресс-служба "Мордовии".

Источник: hcmordovia.ru