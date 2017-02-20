Главный тренер "Алтая": Все решило исполнительское мастерство хоккеистов "Мордовии"

Главный тренер "Алтая" Евгений Бакланов подвел итоги двух матчей с "Мордовией" в Первенстве ВХЛ. Встречи прошли в Барнауле и завершились двумя сухими победами команды из Саранска – 3:0 и 7:0.

"Мы пытались, сопротивлялись, но исполнительское мастерство все решило. Все-таки в команде "Мордовия" больше исполнителей, и они свои моменты четко реализовывают, а у нас с этим два матча беда. Хотя все ребята работают, стараются, никто не выпал, может, черная полоса какая-то.

Есть ли внутренние ресурсы для усиления игры? Нет, надо просто проявлять характер. Надо решать поставленную задачу - попасть в восьмерку", - приводит слова Бакланова официальный сайт "Мордовии".

Источник: hcmordovia.ru