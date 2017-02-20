Саратовский завод заплатит полмиллиона рублей за аферу при поставке техники в Саранск

Саратовский машиностроительный завод "Элеватормельмаш" вынужден будет заплатить крупный штраф. Прокуратура Мордовии раскрыла махинации, совершенные представителем завода и начальником отдела организации торгов и маркетинга саранской "Дирекции коммунального хозяйства и благоустройства" Евгением Ермоченковым.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, Ермоченков получил от завода 324 тысячи рублей. За эти деньги он поспособствовал заключению договоров на поставку техники для нужд города.

В итоге, суд обязал завод выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Сам Ермоченков получил длительный срок лишения свободы.

Как сообщалось ранее, Рузаевская прокуратура выявила неиспользуемые участки земли. Общая площадь бесхозной пашни - более 257 га.

Источник: prokrm.ru