Житель Мордовии едва не сгорел в собственном доме

В Ромодановском районе произошел пожар.

Инцидент случился в селе Старая Карачиха, где загорелся жилой дом. В результате пожара пострадал хозяин здания.

О состоянии потерпевшего не уточняется. На данный момент эксперты устанавливают причину возгорания.

Как сообщалось ранее, в Мордовии загорелись сразу два дома. Первое ЧП произошло в селе Колпино Краснослободского района, где огонь лишь повредил постройку. Пострадавших и жертв нет.

Куда меньше повезло хозяевам дома в деревне Русские Дубровки Атяшевского района. Там огонь уничтожил не только дом, но и все надворные постройки. Единственный положительный момент – в пожаре не погибли и не пострадали люди.

Источник: Пресс-служба ГУ МЧС по РМ