В пятницу, 17 февраля, в Саранске отметили День российских студенческих отрядов.

Утром в высших учебных заведениях прошли пиар-акции, нацеленные на популяризацию студотрядов. Педотряды МГПИ им. М.Е Евсевьева подготовили развлекательную программку, содержащую квесты, танцы, песни и состязания.

В корпусах МГУ им. Н. П. Огарева распевали песни под гитару и раздавали памятные подарки абсолютно всем желающим. Так ребята создавали атмосферу летнего лагеря.

Республиканская встреча студотрядовцев разных поколений, на которую пришли нынешние учащиеся вузов и герои советских "строек", прошла в зале Дворца культуры и искусств МГУ им.Н.П. Огарева.

На торжестве подвели результаты состязания среди студенческих отрядов. Звание "Боец года" заслужила Александра Кукаева (педагогический отряд "Единение"). "Методист года" - Антон Ежов (Ассоциация педагогических отрядов Историко-социологического учреждения), "Комиссар года" – Дмитрий Ан ("Единение"), в номинации "Командир года" – 2 победителя: Дмитрий Потапкин ("АХЕ") и Светлана Алисова ("Единение").

Источник: izvmor.ru