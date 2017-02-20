Спортсмены из Мордовии заняли 3 первых места на чемпионате России в ходьбе на 35 км

Мордовские спортсмены заняли весь пьедестал почета на командном чемпионате России в ходьбе на 35 км. Победу одержал Сергей Шарыпов, финишировавший с результатом 2 часа 27 минут и 7 секунд. Второе место и серебряная медаль – в активе Дементия Чепарева (2:28.00). Замкнул тройку лучших двукратный призер Олимпийских игр Денис Нижегородов (2:29.19).

"Я всю дистанцию шел в одном темпе и Романа Евстифеева обошел только потому, что тот сбавил скорость на последних километрах. Я пришел третьим и, в принципе, доволен этим - с учетом моего возраста это неплохой результат. Не хочу загадывать, что было бы, если мы шли 50 км, но 35-километровка для меня всегда была спринтерской дистанцией, и я не очень ее люблю", - сказал Нижегородов в интервью агентству ТАСС после финиша.