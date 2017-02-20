В Мордовии задержали 37-летнюю женщину, укравшую 20 тысяч рублей у своей матери

Полиция Мордовии задержали 37-летнюю жительницу Ичалковского района, подозреваемую в краже 20 000 рублей у своей матери.

Согласно предварительным сведениям, преступница вела асоциальный образ жизни и злоупотребляла алкоголем. Понимая, где в доме родственницы сберегаются накопления, женщина пробралась в жилье и присвоила их. Похищенные средства задержанная потратила на алкоголь, продукты питания и другие личные потребности.

Собственную вину женщина не отрицает. В отношении данного лица возбуждено уголовное дело по ст. 158 "Кража".

Ране сообщалось, что в Саранске полицейские раскрыли дело о краже мобильного телефона у 42-летнего местного жителя. Как удалось установить, вором оказался безработный 33-летний гражданин.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия