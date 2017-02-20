В Саранске появится русская классическая гимназия

Русская классическая гимназия откроется в нынешнем году при саранском филиале Всероссийского государственного университета юстиции.

Как заявила ректор РПА Минюста РФ Ольга Александрова в процессе деловой встречи с Главой РМ Владимиром Волковым, Саранск вошел в тройку городов для осуществления данного проекта.

Она дала высокую оценку функционирующему в Саранске филиалу университета, отметив, что он справедливо входит в тройку наилучших филиалов вуза.

Владимир Волков поддержал инициативу университета и дал поручения Правительству республики проработать вопрос размещения новейшего образовательного учреждения.

Источник: izvmor.ru