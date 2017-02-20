В Мордовии из-за гриппа на карантин полностью закрыты 16 школ

В Мордовии на карантин по гриппу полностью закрылись уже 16 школ, из них 7 учреждений находятся в Саранске. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по РМ.

Больше всего школ районах республики закрыто в Рузаевке – там приостановлены занятия в СШ №№ 5,10,17. По одной школе закрыто в Большеигнатовском, Ельниковском, Ромодановском, Чамзинском районах, а также в Темниковском районе и в районном центре.

Неожиданные каникулы наступили и в некоторых детских садах. На карантин полностью закрыт детский садик в Рузаевке, а также 19 групп в 8 дошкольных учреждениях Мордовии.

Частично закрыты 34 школы республики (148 классов), в том числе 135 классов в 29 школах столицы Мордовии.

Источник: Роспотребнадзор по Мордовии