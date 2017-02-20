Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

Представительницам Мордовии не было равных на чемпионате РФ по ходьбе на дистанции 20 км

Представительницам Мордовии не было равных на чемпионате РФ по ходьбе на дистанции 20 км

Мордовские спортсменки заняли весь пьедестал почета ан чемпионате России по спортивной ходьбе на дистанции 20 км. Победу одержала Елена Лашманова, второе место в активе Екатерины Медведевой, третьей стала Софья Бродацкая.

У мужчин на дистанции 20 км первенствовал Сергей Широбоков. Второе место занял Сергей Бакулин, третье — Станислав Емельянов.

Как сообщалось ранее, на дистанции 35 км у мужчин весь подиум также заняли представители Мордовии. Победу одержал Сергей Шарыпов, второе место и серебряная медаль – в активе Дементия Чепарева, а замкнул тройку лучших двукратный призер Олимпийских игр Денис Нижегородов.