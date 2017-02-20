В ДТП в Краснослободском районе пострадали 2 человека

В Краснослободском районе Мордовии накануне, 19 февраля, произошло ДТП. Инцидент случился на 108 км дороги Р-180, где водитель пикапа врезался в автомобиль, ехавший в попутном направлении.

В результате инцидента есть пострадавшие – травмы получили 2 человека. Их состояние на данный момент неизвестно, также не установлены модели пострадавших автомобилей.

Напомним, в результате ДТП в центре Саранска пострадала молодая девушка. Инцидент, о котором мы уже сообщали ранее, случился на улице Полежаева, где столкнулись ВАЗ и "Фольксваген Туарег".

Виновник аварии – водитель отечественного автомобиля. При повороте на зеленый сигнал светофора ВАЗ не пропустил иномарку.

Источник: 13.mchs.gov.ru