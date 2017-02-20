Владимир Волков поручил срочно решить проблему с отсутствием Интернета у мировых судей Мордовии

Глава Мордовии Владимир Волков принял участие в итоговом совещании судей Мордовии. Ключевыми темами собрания стали формирование института присяжных заседателей в районных судах, строительство нового здания Верховного суда Мордовии и улучшение условий работы судов.

Было отмечено, что в судопроизводстве активно применяются новые технологии. В частности, каждый год растет количество судебных заседаний, которые проводятся в режиме видеоконференции. Количество судебных участков удалось увеличить с 42 до 44. Вместе с тем остаются и глобальные проблемы – например, у мировых судей нет выхода в Интернет.

"Это немыслимо! В нашем регионе выход в Интернет есть в любой, даже самой маленькой и отдаленной школе. Это позор! Без этого сейчас нельзя работать, невозможно изучать судебную практику" – возмутился Владимир Волков, потребовав от председателя комитета по делам юстиции принять срочные меры для решения проблемы.

На совещании речь также шла о равномерном распределении нагрузки на суды. В этой связи рассматривается вопрос создания межрайонных судов.

Источник: izvmor.ru