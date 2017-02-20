Чиновницу из Мордовии уволили "в связи с утратой доверия" после аферы с квартирой

Сотрудницу мэрии Краснослободска уличили в махинации с получением квартиры. Как стало известно, женщина использовала свое служебное положение и поспособствовала предоставлению жилья матери в обход закона.

Несмотря на аферу, служащая сперва покинула пост "по собственному желанию". Однако вскоре был поставлен вопрос об отмене ранее вынесенного распоряжения и изменении формулировки увольнения на "в связи с утратой доверия", сообщили в прокуратуре Мордовии.

Суд в полной мере удовлетворил требования прокуратуры, не дав мошеннице уволиться по "хорошей" статье.

Как сообщалось ранее, мэрия Рузаевки незаконно предоставила служебную квартиру бухгалтеру ООО "ЖилИнвест". Нарушение было выявлено по итогам прокурорской проверки.

Источник: prokrm.ru