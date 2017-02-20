Сретенский бал-2017 в Саранске: как это было

В Саранске состоялся долгожданный Сретенский бал православной молодежи. В 2017 году он приурочен к празднику Сретения Господня и памяти прославленного адмирала, святого праведного воина Феодора Ушакова.

Участие в мероприятии приняли школьники и студенты из Саранска. В течение нескольких месяцев они вели тщательную подготовку к балу, разучивая старинные танцы, изучая тонкости этикета 19 века. Кроме того, девушки своими руками украсили изысканные веера, а юноши обучились мастерству фехтования.

Бал открылся торжественным танцем-шествием - полонезом. После него с приветствием от имени митрополита Саранского и Мордовского Зиновия к участникам и гостям вечера обратился секретарь Саранской епархии протоиерей Виктор Хохлов.

Вторым танцем бала стал падеграс, а за ним последовал котильон "Танец с цветком" (по сути своей – вальс). Станцевать его могли все жалеющие, в том числе, зрители. Третьим танцем стала полька под марш из фильма "Гусарская баллада".

Четвертый танец бала, вальс, представили дебютанты – ученики кадетских классов саранской школы №30. Французская кадриль и игра в фанты завершили Сретенский бал 2017 года.

Источник: izvmor.ru