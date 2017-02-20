Школы Дубенского района нарушали правила перевозки детей

Прокуратура Дубенского района Мордовии провела проверку организации перевозки детей в школах региона. В нескольких учебных заведениях были выявлены нарушения.

Как сообщает пресс-служба республиканского ведомства, в Красинской, Дубенской и Поводимовской СОШ в путевые листы не вносились сведения о прохождении водителем послерейсового медицинского осмотра. Кроме того, в Поводимовской школе с 25 ноября 2015 года по 1 сентября 2016-го таковых данных и вовсе не водилось. Также в школах отсутствовали документы, которые нужно хранить в течение 3 лет после каждой перевозки детей.

Школам-нарушителям предписано в кратчайшие сроки устранить все дефекты в работе.

Источник: prokrm.ru