На трассе Саранск — Саратов в лобовом столкновении Kia и Nissan погибли 6 человек

В понедельник утром, 20 февраля, под Саратовом произошла ужасная трагедия. В результате лобового столкновения двух иномарок погибли 6 человек.

Авария случилась на трассе Саранск — Пенза — Саратов. Согласно предварительным данным, виновником ДТП стал водитель Kia Rio. Он не справился с управлением, в результате чего машина вылетела на встречную полосу и протаранила Nissan Almera.

Пятеро из шести погибших находились в салоне корейской иномарки. Еще одной жертвой стал водитель "Ниссана".

На месте трагедии работают полицейские и сотрудники прокуратуры. Детали смертельного инцидента уточняются.

Как сообщалось ранее, смертельная авария произошла в Ардатовском районе Мордовии. Там водитель отечественного автомобиля ВАЗ насмерть сбил пешехода.

Источник: izvmor.ru