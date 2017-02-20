В Мордовии сотрудники УФСИН провели ночные стрельбы

В Мордовии прошли ночные учебно-боевые стрельбы. Их провели сотрудники управления Федеральной службы исполнения наказаний по РМ, сообщает пресс-служба ведомства.

Всего в стрельбищах приняли участие более 800 человек. Сотрудники УФСИН оттачивали свое мастерство в стрельбе из пистолетов Макарова и Токарева, автомата Калашникова, малокалиберной винтовки и снайперской винтовки Драгунова.

По итогам стрельб высокий результат показали сотрудники исправительных учреждений №1, 5, 6, 18 и 22.

Как сообщалось ранее, сотрудники МЧС провели пожарно-тактические учения в здании студенческого общежития №8 МГУ им. Огарева. Согласно легенде, возгорание возникло в комнате на 5 этаже.

Источник: 13.fsin.su