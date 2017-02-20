Работы по благоустройству ЖК "Юбилейный" в Мордовии должны быть завершены в 2017 году

В Мордовии прошло рабочее совещание под председательством Владимира Волкова, на котором рассматривались вопросы благоустройства второго микрорайона ЖК "Юбилейный" и территории, ограниченной реками Тавла и Инсар, а также строящимся стадионом "Мордовия Арена". В совещании также приняли участие Председатель Правительства РМ Владимир Сушков и мэр Саранска Петр Тултаев.

Глава Мордовии подчеркнул, что все объекты, возводимые к чемпионату мира по футболу 2018 года, должны быть завершены в максимально сжатые сроки.

"К работам по благоустройству в этом районе необходимо приступить немедленно – в нашем распоряжении остался один строительный сезон! К его завершению все должно быть готово - построены жилые дома, поликлиника, два детских сада, отдел полиции, торговый центр, а также – бульвар, автодороги и пешеходные тротуары", - подчеркнул глава республики.

Работы решено начать с полной отсыпки территории под будущее благоустройство. Для этого в ближайшие два месяца в район Тавлы завезут 300 тыс. кубометров земли.

В районе новой жилой застройки "Юбилейный", включая ГЖК "Тавла", в ходе строительного сезона 2017 года должна быть полностью выполнена сеть автомобильных и пешеходных дорог, построен бульвар, проведен капитальный ремонт Посопского моста.

Источник: e-mordovia.ru