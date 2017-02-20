В Саранске провели турнир по борьбе памяти погибшего в Дагестане полицейского Юрия Святкина

В Саранске в память о капитане полиции Юрие Святкине, который погиб во время теракта в Дагестане, состоялось первенство по греко-римской борьбе среди юношей. Участие в турнире приняли спортсмены из всех районов республики.

Первое общекомандное место по итогам турнира заняли представители Рузаевки, одержавшие победу в 6 из 12 весовых категорий. Победителями стали: Владимир Чагай (до 38кг), Даниил Юсупов (до 42 кг), Антон Плотников (до 46 кг), Ярослав Жувайкин (до 55 кг), Дмитрий Пиксин (до 69кг), Георгий Бокучава (до 76 кг).

Напомним, Юрий Святкин погиб 15 февраля 2016 года при досмотре машины на блокпосту ДПС в населенном пункте Джемикент Дербентского района Республики Дагестан. Тогда прозвучал взрыв, смертельный удар Святкин принял на себя.

Источник: izvmor.ru