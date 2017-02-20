В Саранске можно будет увидеть постановки студентов Института национальной культуры МГУ

Студенты кафедры театрального искусства Института национальной культуры МГУ им. Н. П. Огарёва представят на суд жителей Саранска и гостей города свои курсовые работы. Оценивать их, помимо обычных зрителей, будут и педагоги вуза.

28 февраля в 18:00 в ДКИ МГУ студенты 4-го курса специализации "Народная художественная культура" покажут спектакль по пьесе современного драматурга Ксении Драгунской "Русскими буквами".

1 марта в 14:00 и 17:00 второкурсники специализации "Народная художественная культура" продемонстрируют свои учебные сценические этюды о жизни "Видим. Слышим. Рассказываем".

2 марта в 14:00 студенты 2-го курса специализации "Театральное творчество" среднего профессионального образования предложат вниманию зрителей свою версию сценического прочтения басен "Шутим над собой".

Вход на все представления свободный.

Источник: izvmor.ru