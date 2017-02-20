Мордовские борцы завоевали 4 медали на всероссийском турнире в Рязани

Борцы из Мордовии завоевали 4 медали на всероссийском турнире, посвященном памяти Героя СССР Ф. Полетаева. Соревнования с 17 по 19 февраля прошли в Рязани.

В весовой категории до 59 кг победу одержал Заур Хуснутдинов, подтвердивший свое звание мастера спорта. Второе место в этом же весе занял еще один представитель Мордовии Алексей Воронов, сообщили в республиканском минспорта.

В весе до 66 кг золото взял Иван Неккоев, а в весовой категории до 71 кг лучшим стал Анатолий Корнюхин.

Как сообщалось ранее, в Саранске в память о капитане полиции Юрие Святкине, который погиб во время теракта в Дагестане, состоялось первенство по греко-римской борьбе среди юношей. Участие в турнире приняли спортсмены из всех районов республики.

Источник: mordovia-sport.ru