Серьезный пожар в Ромодановском районе полностью уничтожил дом и унес жизнь человека

Стали известны подробности пожара в деревне Старая Карачиха Ромодановского района Мордовии, где сгорел частный дом. Как оказалось, при пожаре погиб один человек, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

Информация о ЧП поступила около 2:30 ночи. Когда спасатели добрались до места пожара, сам дом и надворная постройка горели открытым пламенем. Отстоять их не представлялось возможным.

В результате огонь уничтожил дом и двор на общей площади 140 кв.м. При разборе завалов пожарные обнаружили тело 55-летнего мужчины. Жертвой оказался хозяин дома.

Причины пожара устанавливаются.

Ранее сообщалось, что при пожаре всего лишь пострадал 1 человек.

Источник: 13.mchs.gov.ru