На ярмарке выходного дня жители Саранска штурмом брали машину с куриными яйцами

В минувшую субботу, 18 февраля, в Саранске прошла очередная ярмарка выходного дня, которые так полюбились местным жителям. Особый ажиотаж наблюдался на Юго-Западе города.

О своих впечатлениях от ярмарки рассказал мэр Саранска Петр Тултаев. По его словам, в столице РМ наблюдался небывалый спрос на куриные яйца, которых не хватило всем желающим.

"Мордовия лидирует среди других регионов по производству куриных яиц, но как выяснилось, своих горожан мы ими обеспечить не можем в достаточном количестве. Мне было стыдно и неприятно выслушивать недовольство людей, которые штурмом брали единственную машину с бесценным продуктом. Нужно провести переговоры с поставщиками и не допустить, чтобы такое повторилось", - подчеркнул Тултаев.

Источник: adm-saransk.ru