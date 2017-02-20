В Саранске утвердили дорожную карту по Инжиниринговому центру волоконной оптики

Сегодня, 20 февраля, в Саранске проходит совещание по вопросам развития производства материалов для фотоники в части лазерной техники. На совещании уже утвердили дорожную карту по Инжиниринговому центру волоконной оптики. Все мероприятия по ней планируется реализовать за 2017 год.

Одним из главных вопросов на повестке дня является завершение работы по созданию Инжинирингового центра волоконной оптики и строительство второй очереди завода по производству волоконной оптики. Также собравшиеся рассмотрят ряд других, не менее важных для развития фотоники в Мордовии вопросов.

Как сообщалось ранее, выпускники Школы IT-разработчиков Мордовии "Техноколледж" получили заслуженные дипломы. Молодые гении приняли участие в марафоне программирования Хакатон.

Источник: izvmor.ru