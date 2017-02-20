Гость из Пензенской области серьезно избил жителя Мордовии, который пренебрег его помощью

В Ичалковском районе завершено расследование инцидента, в результате которого житель села Оброчное получил разрыв селезенки. Оказалось, что 55-летний потерпевший подрался с 34-летним гостем из Пензенской области.

Как сообщил в пресс-службе МВД по РМ, приезжий ранее помог жителю Мордовии устроиться на работу, а также на время поселил в доме у своих родителей. Однако пожилому мужчине на его новой работе что-то не понравилось, и вскоре он начал подыскивать новую вакансию.

Возмущенный альтруист приехал к "неблагодарному" знакомому и избил его ногами. Потерпевший долго не обращался в больницу, однако когда боль стала невыносимой, все же пришел к медикам за помощью.

Нападавший не стал отрицать свою вину. Против него возбуждено уголовное дело.

Источник: 13.мвд.рф