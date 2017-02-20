В селе Атяшевского района прошел турнир по борьбе памяти героя ВОВ Ивана Гусева

В селе Сабанчеево Атяшевского района состоялся турнир по вольной борьбе памяти героя Великой Отечественной войны и уроженца села Ивана Гусева. Соревнования прошли в третий раз и в этом году собрали почти 200 участников из Саранска, районов Мордовии, Ульяновской области и Чувашской Республики.

Перед открытием турнира все участники и гости посетили школьный музей Ивана Гусева, услышали историю о том, как герой совершил со своим экипажем танковый таран в 1943 году.

Турнир, проходивший в спортивном и актовом залах школы, выявил сильнейших в разных весовых категориях и возрастных группах. В общекомандном зачете первое место заняли хозяева - команда Атяшевского района.

Источник: izvmor.ru