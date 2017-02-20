В Зубово-Полянском районе столкнулись три фуры, есть погибший

В Зубово-Полянском районе Мордовии произошло ДТП с участием трех фур. В аварии погиб один человек, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции РМ.

Как стало известно, инцидент произошел 19 февраля на 452-м км ФАД М-5 "УРАЛ" около 22:00 вечера. В аварии виноват водитель фуры DAF, который по неустановленным пока что причинам выехал на полосу встречного движения и протаранил грузовик Iveco. Затем DAF врезался еще и в Volvo с полуприцепом.

В аварии погиб сам виновник – 53-летний водитель фуры DAF. Его 67-летний пассажир получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Кроме того, в больницу был доставлен и водитель Volvo.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства смертельного происшествия.

Источник: gibdd.ru/r/13