Новый парк Победы в Саранске возведут на месте пустыря по Ярославской

Глава Мордовии Владимир Волков и мэр Саранска Петр Тултаев приняли участие в акции по озеленению местности в районе будущего Парка 70-летия Победы. Его возведут на месте пустыря по Ярославской. Пока что там высажены лишь несколько деревьев.

В будущем здесь планируется разбить дорожки, поставить скамейки, оборудовать большую детскую площадку. Украшением парка станет фонтан. В 2017 году к объекту должны быть подведены все необходимые коммуникации.

"Горожане думали, что мы забросили работы по благоустройству этой территории. Но это не так. Возникшие ранее проблемы с проектом разрешились. В ближайшее время работа всех служб, задействованных на объекте, возобновится", - отметил Петр Тултаев.

Источник: izvmor.ru