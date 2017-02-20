В 300 салонах «Ростелекома» стартовала федеральная акция «Время подарков»

Компания «Ростелеком-Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком) запустила федеральную акцию «Время подарков». Акция действует в более чем 300 центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» в 187 городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Омск, Екатеринбург, Пермь, Томск, Новосибирск, Челябинск, Волгоград и другие.

За подключение услуг «Ростелекома», покупку страховых продуктов, антивирусов, смартфонов или пополнение лицевого счета мобильных операторов (более установленной минимальной суммы) клиент получает наклейку. Наклейки обмениваются на подарки:

за 3 наклейки можно получить персональный фотокалендарь;

за 6 наклеек — термокружку или устройство для селфи на выбор;

за 9 наклеек — переносное зарядное устройство или термокружку с подогревом от прикуривателя;

за 12 наклеек — беспроводную колонку или фитнесс-браслет.

Стать участником акции и претендовать на подарок за покупки можно в течение трех месяцев – до середины мая 2017 года.

ООО «Ростелеком – Розничные системы» (РРС) — дочернее предприятие ПАО «Ростелеком», созданное в целях развития и повышения эффективности собственной розничной сети компании. Проект реформирования розничной сети запущен в ноябре 2014 года. Сегодня «Ростелеком – Розничные системы» состоит из 7 макрорегиональных филиалов с головным офисом в Москве. По состоянию на июль 2016 года, в РРС входит более 1000 центров продаж и обслуживания «Ростелекома» на всей территории России.

Основное направление деятельности компании — подключение и обслуживание абонентов «Ростелекома» — физических и юридических лиц, а также реализация дополнительных сервисов и услуг. Среди них: денежные переводы, погашение кредитов, продажа SIM-карт и обслуживание абонентов сотовых операторов, выдача заказов из интернет-магазинов, реализация страховых продуктов и услуг, лотерейных билетов, сложных технических товаров (мобильных телефонов, планшетов) и аксессуаров к ним.