"Чертаново" поджидает победителя пары "Мордовия" - "Факел" в финале Кубка ФНЛ

Первым финалистом Кубка ФНЛ – 2017 стал ФК "Чертаново". Подопечные Игоря Осинькина продолжили творить сенсации на турнире, выбив из борьбы красноярский "Енисей".

Напомним, на групповом этапе "Чертаново" оставило позади себя "Тамбов", "Шинник" и "Кубань". Теперь же московская команда убрала со своего пути и "Енисей". Основное время первого полуфинального мачта Кубка ФНЛ не выявило победителя (0:0), а в серии пенальти успешнее оказалась команда, находящаяся по итогам осеннего отрезка сезона на 10-м месте в зоне "Центр" второго дивизиона (ПФЛ) – 5:3.

Таким образом, "Чертаново" пробилось в финал и ждет там победителя пары "Мордовия" – "Факел" (Воронеж). Этот матч состоится сегодня, 21 февраля, начало – в 19:00 мск.