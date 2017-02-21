Саранские школьники помогли создать книгу о Герое СССР М. Девятаеве

Не так давно школьники Саранска написали патриотическое сочинение о Герое СССР Михаиле Девятаеве. Теперь оно стало основой новой книги о летчике-испытателе.

На подобные рассуждения саранских школьников вдохновил киноурок, организованный по инициативе администрации города и лично мэра Петра Тултаева. В рамках урока школьникам был показан фильм о Девятаеве.

"Молодое поколение должно помнить о героях-земляках. Знать их биографию и гордиться прошлым нашей великой земли. Таких мероприятий должно быть больше", - отметил Тултаев.

Как сообщалось ранее, в Мордовии разработан экскурсионный маршрут в Дом-музей Михаила Девятаева. В разработке маршрута приняли участие сотрудники Мордовского республиканского краеведческого музея.

Источник: izvmor.ru