Победителями "Интеллектуальной олимпиады ПФО" стали школьники Мордовии

Мордовские школьники стали победителями окружного этапа "Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа", который прошел в Ульяновске. В общей сложности в мероприятии приняли участие более 150 юных эрудитов из всех регионов ПФО. Сборную Мордовии составили 11 победителей муниципальных и регионального отборочных этапов.

В течение двух дней школьники состязались в 4-х видах программы: "Что? Где? Когда?", "Программирование", "Робототехника" и "Решение изобретательских задач". Благодаря очень удачному выступлению в последнем виде программы ребята из Мордовии и завоевали первое место.

По окончании интеллектуальных состязаний школьники отправились на экскурсию по Ульяновску, во время которой посетили музеи и основные достопримечательности города.

Источник: izvmor.ru