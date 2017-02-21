Жителей Мордовии просят помочь отыскать подростка из Пензы, который пропал в мае 2016 года

В Пензенской области расследуют дело об исчезновении подростка Даниила Одинокова. Как стало известно, юноша 1999 г.р. ушел из дома по адресу (г. Пенза, ул. Лядова, д. 62, кв. 44 4 мая 2016 года около 7 часов утра. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приветы: на вид 17-18 лет, рост 184 см, телосложение нормальное, русые волосы средней длины, светло-карие глаза.

Особые приметы: болеет псориазом, имеются бляшки на волосистой части головы и на ногах, шрам на левой ягодице, шрам на левой ноге.

В день пропажи Даниил был одет в черные брюки, черные ботинки, темно-синюю куртку и белую рубашку с тонким узором. При себе имел черную сумку на ремне, в которой лежали тетрадки.

Следственный комитет Мордовии подключился к розыску Даниила и просит жителей региона-13 сообщать любую информацию о парне.

Источник: mordovia.sledcom.ru